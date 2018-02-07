Yeni acil servis düzenlemesi: Paran yoksa 24 saatin var

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğe göre; acile başvuru yapan hastalar, 24 saat içinde “acil hali sona ererek” ya ilgili kliniğe yatırılacak ya da başka bir hastaneye sevk edilecek. İlk 24 saat tamamlandığı anda hastalardan ilave ücret alınacak. Böylelikle parası olmayan yurttaşlar, devlet hastanesine sevkini isteyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte özel hastanelerin ayakta yapılan tedaviler için hastadan aldıkları “ilave ücretleri gösterir belge verme” zorunluluğu da kaldırıldı. Bu durumda kendilerinden fazla ücret alınan hastaların bu ücreti kanıtlama olanağı da kalmadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre değişiklikle acil durumdaki hastalardan özel hastaneye başvurudan taburcu olması için yapılan işlemlere kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiçbir ücret alınmaması düzenlenmesinde değişikliğe gidildi.

İlave ücret alınacak

Başvuru yapan hastanın taburcu edilmesi yerine acil servislerde “24 saat içinde stabilizasyon” esası getirildi. Başvurudan itibaren 24 saat içinde ilgili kliniğe yatışı veya başka bir hastaneye sevk edilmesiyle “acil hali sona eren” hastalar, bu 24 saat için ilave ücret ödemeyecek. Ancak ilk 24 saat tamamlandığı anda hasta veya yakınına acil halin sona erdiği ile ilgili yazılı bilgi verilerek ilave ücret alınacak. Böylelikle ilave ücret ödeme durumu olmayan yurttaşlar, 24 saat sonra devlet hastanelerine sevk edilecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, ilave ücret aldıkları durumlarda “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” de tarihe karıştı.

Özel hastanelerin ayakta yapılan tedaviler için hastadan aldıkları “ilave ücretleri gösterir belge verme” zorunluluğu yeni düzenleme ile kaldırıldı. Bu durumda ayakta tedavi gören hastalar, kendilerinden fazla ücret alındığı takdirde bu ücreti görme veya kanıtlama olanağı da kalmadı.

Parası olmayana hizmet yok

Parası olmayanlar özel hastanelerin aciline bile gidemeyeceğini belirten E. Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, “Acil servislerdeki başvuru sayısının çokluğunun; acil durumların yanı sıra, acil dışındaki muayeneler için vatandaşların 6- 5 lira arasında değişen muayene katkı ödemelerini gerektiren ekonomik nedenlerden kaynaklandığı göz ardı edildiği anlaşılmaktadır” dedi.