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Kültür-Sanat

'Yengeç Oyunu' 3 Nisan'da vizyona girecek

Ali Özgentürk'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Yengeç Oyunu" adlı film, 3 Nisan'da vizyona girecek.

29 Ocak 2009 02:00

Ali Özgentürk'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Yengeç Oyunu" adlı film, 3 Nisan'da vizyona girecek.

Alınan bilgiye göre, Türk sinemasına "Balalayka", "Çıplak", "Su Da Yanar", "At" ve "Hazal" gibi filmler kazandıran yönetmen Ali Özgentürk'ün yeni filmi "Yengeç Oyunu", sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Hikayesi ve senaryosu Ali Özgentürk imzası taşıyan filmde, Ayça İnci, Ayşe Kökçü, Melda Yılmaz, Ensar Kılıç, Özcan Varaylı, Sevgi Onat, Burcu Tutkun Oruç, Pelin Acar ve Devrim Özder Akın rol aldı.

Film, genç bir kadının yaşadığı trajedinin ardından küçük kızıyla birlikte doğup, büyüdüğü baba ocağına dönüşünü konu alıyor.

(AA)

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