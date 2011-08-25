T24 LogoT24 Logo
Spor

Yener: Hak ettiğimiz bir ödüldü TRABZON (A.A)

25 Ağustos 2011 02:10

-Yener: Hak ettiğimiz bir ödüldü TRABZON (A.A) - 24.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, UEFA'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'u dahil etmesiyle ilgili olarak, ''Hak ettiğimiz bir ödüldü'' dedi. Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir kararın ardından sevinmemenin elde olmadığını belirterek, ''Ama başkalarının mutsuzluğu üzerine inşa edilen bir mutluluk değil. Hak ettiğimiz bir ödül bana göre'' diye konuştu. Trabzonspor olarak geçen sezon 82 puan toplayarak ligi bitirdiklerini kaydeden Yener, 'Trabzonspor olarak geçen sene verdiğimiz mücadele ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak ettiğimizi düşünüyorduk. Bundan sonra hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24