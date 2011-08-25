-Yener: Hak ettiğimiz bir ödüldü TRABZON (A.A) - 24.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, UEFA'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'u dahil etmesiyle ilgili olarak, ''Hak ettiğimiz bir ödüldü'' dedi. Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir kararın ardından sevinmemenin elde olmadığını belirterek, ''Ama başkalarının mutsuzluğu üzerine inşa edilen bir mutluluk değil. Hak ettiğimiz bir ödül bana göre'' diye konuştu. Trabzonspor olarak geçen sezon 82 puan toplayarak ligi bitirdiklerini kaydeden Yener, 'Trabzonspor olarak geçen sene verdiğimiz mücadele ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak ettiğimizi düşünüyorduk. Bundan sonra hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek'' ifadelerini kullandı.