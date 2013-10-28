'Polisin beni itmesiyle ateşe düştüm'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) ağaçların kesilerek yol yapılmasına karşı eylem yapan öğrencilere müdahale eden polis, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Yener Çıracı’yı önce dövdüğü ardından ise olay yerinde yanan barikat ateşinin içine attığı ileri sürüldü. Kendi çabası ile ateşten çıktığını söyleyen Çıracı’nın ellerinde, göbeğinde, dizlerinde ve sırtında birinci dereceden yanıklar oluştu. Gezi eylemleri sürecinde terör örgütü üyeliği iddiasıyla bir ay tutuklu kalan Çıracı’nın kaldırıldığı hastanede başına da 6 dikiş atıldı. Çıracı, “Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’de binlerce ağacı keserek yol yapmak istemesi üzerine başlayan eylemler cumartesi gecesi de sürdü. ODTÜ içinde toplanan öğrenciler, cumartesi akşamı yol inşaatının yapıldığı yere doğru yürüdü.

ODTÜ’nün A4 Kapısı’nda barikat kuran öğrenciler ile polis arasında çatışma yaşandı. O sırada eylem yerinde bulunan Yener Çıracı, 5 kadar arkadaşıyla birlikteydi. ODTÜ içine kadar giren 20 kadar çevik kuvvet polisi, Yener ve arkadaşlarını darp etmeye başladı.

Yener Çıracı, başına gelenleri hasta yatağında Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'a şöyle anlattı: “Başlarında kask olmayan 20-25 kadar çevik kuvvet bize doğru geldi. Sadece gaz maskeleri vardı. Polisler birden bize saldırdı. Gaz bombası elinde olan da tüfeğinin dipçiği ile saldırdı. Bu sırada polislerden birinin bana vurma ile beni itme arasında bir müdahalesiyle ateşin içine düştüm. Bir anda elbiselerim yanmaya başladı. Ben kendim imkanlarımla ateşten çıktım, ateşi söndürdüm ondan sonra onların saldırısı yine devam etti. Bu iki-üç dakika kadar sürdü. Polislerden birisi, arkadaşlarını ‘silahla değil copla vurun’ diye uyarıyordu. Sonra hiçbir şey olmamış gibi ‘hadi gidiyoruz’ deyip çıkıp gittiler. Beni de orda bıraktılar. Polisler giderken biri döndü ve bana beş metre mesafeden gaz bombası attı, ancak bana isabet etmedi.”

Yener Çıracı, Çayyolu’nda bir hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun değişik yerlerinde birinci derecede yanık oluştuğunu kaydetti. Başına da aldığı darbe sonucu 6 dikiş atıldığını dile getiren Çıracı, bunun ya silah dipçiği ya da polisin tekmesi sonucu oluşmuş olabileceğini, ancak hatırlamadığını ifade etti.

ODTÜ’deki yol direnişine değinen Çıracı, “Bu proje sadece ODTÜ’nün meselesi değildir. Bu proje ODTÜ özelinde bütün üniversitelere yapılan saldırıdır. Biz ODTÜ’de direnmeye devam edeceğiz. Bu tür saldırılarla, gaz bombası ile vurmalarla bu direnişe son veremeyeceklerini anlamış olmaları lazım. Bizi durduramayacaklar. Biz aynı mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Çıracı, olayla ilgili polislere ifade verirken, kendisini bu hale getirenlerden de şikayetçi oldu.

Anne Çıracı: Saldırılar bizi yıldıramaz

Oğlunu biran olsun hastanede yalnız bırakmayan anne Sultan Çıracı, bu saldırının kendilerini yıldıramayacağını vurgulayarak, “Oğlum Gezi eylemleri sürecinde bir ay tutuklu kaldı. Ama sanmasınlar ki bu saldırılarla çocuklarımız geri çekilir... Ölmek var, dönmek yok. Ağlayan bir anne değilim. Sonuna kadar çocuğumun arkasındayım” dedi.