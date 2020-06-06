Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Tunç Soyer beyefendimiz, üç HDP’liyi belediyenin bir kuruluşuna yönetici olarak atamış

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘barış bildirisi’ne imza atan ve HDP’ye destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından açıklayan üç akademisyeni Grand Plaza Yönetim Kurulu üyeliğine getirmesine tepki gösterdi. “Tunç Soyer beyefendimiz, üç HDP’liyi, belediyenin bir kuruluşuna yönetici olarak atamış” diyen Karahasanoğlu, İyi Parti’nin Soyer’e verdiği desteği hatırlatarak, “Bunun sorumluluğu, Tunç Soyer’e oy veren İyi Partililerin de boynuna yüklenmez mi? Yüklenir” ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu İyi Parti mensuplarına, “Güvenlik güçlerimizin katillerine alkış tutan hainlere destek vermeye devam etmek, son kararınız mı?” diye sordu.

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