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Politika

"Yeminle söylüyorum Erdoğan hakkında bunu bana AKP'li yönetici söyledi"

"Benim Tayyip Bey'e söylemeye imtina ettiğim şeyler..."

16 Ekim 2015 13:49

Bir dönem Star gazetesi ve Yeni Şafak'ta yöneticilik yapan gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında bir iddiayı gündeme getirdi.

Bugün Tv'de katıldığı 'Özgür İfade' programında konuşan Gültekin, "Benim Tayyip Bey'e söylemekten utandığım sözleri yeminle söylüyorum AKP'de Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde bir yönetici bana söyledi. 'Sen Tayyip Bey'in yanlış yaptığını zannediyorsun. Tayyip Bey ülkeyi bölmeye çalışıyor, siz farkında değilsiniz' dedi" iddiasında bulundu.

Gültekin'in açıklamaları şöyle:

"AK Parti içerisinde bir tane haysiyetli adam yokmuş. O başka. Kişiliği olmuş olan bir adam olsaydı şunu derdi: “Bayrak da açmıyorum, muhalefet de etmiyorum. Ama ben bunları kabul etmiyorum.” Bu kadar, işte. İnanmıyorlar mı? Öyle konuşmalar duyuyorum ki… Benim Tayyip Bey'e söylemeye imtina ettiğim şeyleri, ben AKP'de Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde bir yöneticiden dinledim. O arkadaş, hala partide ve genel başkan düzeyinde. “Tayip Bey'in politikalarını eleştiriyorsun, yanlış yapıyor diye. Sen yanlış yaptığını zannediyorsun, Tayyip Bey ülkeyi bölmeye çalışıyor. Yeminle söylüyorum. Farkında değilsin, Tayyip Bey'in derdi ülkeyi bölmek.” “Sen ne yapıyorsun?” dedim, “Kurtulmanın yolunu arıyorum.” dedi. Komplo teorilerine inanmam. Ama şu anda, o kişinin söylediği yere geldim, devlet ülkeyi bölmeye çalışıyor. Yanlış polikita demiyorum. Doğuya gönderilen polislerin kimliğine baktığımızda, oradaki insanların davranışlarına baktığımızda. O panzerin arkasına cenazenin bağlanıp, devletin verdiği tepkiye… “Yanlış işler” dersin bunlara, sanki bardak kırılmış. İnsanlığı sürüklüyor yerde. “Bir daha böyle bir şey görürsem idam ederim” demen lazım ki, toplumun öfkesini alasın.

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