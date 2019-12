Yemin gününde stil

Yemin törenindeki sarı elbise



Baloda modernlik ve sadelik

Alıştığımızdan çok farklı bir First Lady stiline sahip olan Michelle Obama’nın kıyafet markalarının seçimleri de hayli değişik.Haftalardır Michelle Obama’nın yemin töreninde ne giyeceği konuşuluyordu. Hatta lüks moda evleri öneriler göndermişlerdi. Ancak Obama’nın seçimleri umulanlardan çok farklı oldu.Michelle Obama'nın sarı elbisesi ve ceketi Isabel ToledoBarack Obama’nın, ABD’nin 44. başkanı olarak yemin ettiği törende Michelle Obama’nın giydiği limon sarısı elbise ve ceketi törenin en çok konuşulanları arasındaydı. Elbise’nin tasarımcısının çok bilinmedik bir isimden olması Michelle Obama’nın bugüne kadarki seçimleri düşünüldüğünde şaşırtmadı.Çoğu kişinin adını duymadığı Isabel Toledo, Michelle Obama’nın yemin törenindeki kıyafetin arkasındaki tasarımcıydı.Elbiseyle ilgili ilginç detay ise, Isabel Toledo’nun bu elbise ve ceketini bizzat First Lady için tasarlamamış olması. Michelle Obama bu sarı elbise ve ceketi Chicago’da bir mağazadan satın almış.Kübalı Isabel Toledo’nun tasarladığı limon sarısı rengindeki dantelli ve yakası taşlı elbise’nin bir de ceketi vardı. First Lady, kalabalık içinde parıldayan kıyafetine uygun olarak yeşil renklerde J. Crew deri eldivenler ve Jimmy Choo yeşil ayakkabılarla kostümünü tamamlamıştı.Beyaz tuvalet Jason WuEn çok da balo için seçeceği kostüm merak ediliyordu Obama’nın. Unutulmaz gece için Obama çok genç bir tasarımcının beyaz tuvaletini seçmişti. Elbisenin tasarımcısı Jason Wu, elbisesini televizyonda görünce oldukça şaşırmış.Jason Wu’nun tasarladığı tek omuzdan aslıkı ve minik çiçek aplikleri olan beyaz tuvalet, renk olarak Obama’ya çok yakışmıştı. Ancak beyazı düğün rengi bulanlar ve her şeye rağmen Obama’ya yakıştıranlar farklı görüşler sergiledi.Klasik Amerikan tasarımcılarını seçmeyen, önemli gün ve geceler için oldukça modern kıyafetler seçen Obama, günümüz ortalama modern kadınının adeta simgesi haline geldi. Giydiklerini yakıştırmasını bilen ve farkını stilinde de vurgulayan Obama, önümüzdeki dört yılda moda dünyasında en çok konuşulacak isimlerden biri olacak.