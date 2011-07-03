Yemin etmeyenlerin vekilliği düşecek mi?

T24 - Tutuklu vekillerin nasıl tahliye edileceği tartışılırken, şimdi de yemin etmeyen milletvekillerinin, vekilliğinin düşürülmesi konuşulmaya başlandı.







Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, yemin krizi ara seçim seçeneğini gündeme taşıdı.



Siyasi kulislerde, genel kurula mazeretsiz olarak beş birleşim katılmayan milletvekillerinin, vekilliğinin düşürülmesi konuşuluyor.



AKP yöneticilerine göre, "Bu yorum için erken." MHP ise devamsız miletvekilleri ile ilgili Meclis Başkanlığı'nın bu yetkiyi kullanabileceği görüşünde.

"CHP ve BDP olmadan da Meclis çalışacak." Başbakan yemin krizi konusunda son noktayı böyle koydu. Çözüm taleplerine karşı adeta meydan okudu.



Kriz de, krizin nasıl çözüleceği konusundaki tartışmalar da devam ediyor.



Tutuklu vekillerin Meclis'e nasıl geleceği tartışılırken, şimdi siyasi kulislerde, yemin etmeyen milletvekillerinin vekilliğinin nasıl düşürüleceği de konuşulmaya başlandı.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, CHP'liler yemin etmemekte direnirlerse, AKP'nin Anayasa'nın 84. maddesini işletmesi gündeme gelecek.



O madde, Meclis'e mazeretsiz olarak beş birleşim gelmeyen milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesini öngörüyor.



Anayasa ve içtüzüğe göre, mazeretsiz olarak beş birleşime katılmayan milletvekilinin durumu önce Meclis Başkanlık Divanı'nda görüşülüp karara bağlanacak. Sonra da, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliğinin düşürülmesi için oylama yapılacak. Oylamada, milletvekilliğinin düşürülmesi için 276 oy yeterli.



Anayasa'ya göre, 550 milletvekilinden 28'i eksilirse üç ay içinde ara seçime gitmek zorunlu. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, ara seçim formülü işletildiğinde Meclis aritmetiği bir kez daha değişecek.



AKP yöneticileri haber ve kulislerle ilgili olarak, "erken yorum" değerlendirmesini yaptı. Bu yetkinin henüz kullanılmadığına dikkat çektiler.



Kullanılması durumunda da yetkinin AKP de değil, Meclis Başkanlık Divanı ve Genel Kurul'da olduğunu söylediler. AKP yöneticileri, Anayasa'nın 84. maddesinin mazeratsiz olarak Genel Kurul'a katılmayan milletvekilleri için yaptırım öngördüğüne de dikkat çektiler.



Yemin eden diğer parti MHP'ye göre, milletvekilliğinin düşürülmesine dönük bir girişim olmamalı. Ama milletvekillerinin görev yeri de parlemento, onlar da görevini yapmalı.