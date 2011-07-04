-YEMİN ETMEDEN YASA FAALİYETİ YAPAMAZLAR TBMM (A.A) - 04.07.2011 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Meclis'te yemin etmeyen hiçbir vekilin yasa faaliyetine katılamayacağını söyledi. AK Parti TBMM Grubu öncesinde gazetecilerle sohbet eden Kuzu, ''CHP'nin yemin etmemesinin Meclis çalışmalarına nasıl yansıyacağı?'' sorusuna karşılık, ''(Gelmem) gibi bir aklıselim bulunmadığı için bu konuda bir düzenleme yapılmamış, boşluk var. Böylesine çılgınca bir hareketi kim değerlendirebilir? Olacak bir şey mi, bir grubun gelmemesi? O bakımdan devam eden vekile göre değerlendirmişler, kayıt yaptırmayan öğrenciye göre kurallar koymamışlar'' dedi. Kuzu, Meclis'e gelmeyen milletvekillerinin faaliyetlere katılamayacağını ifade ederek, ''Asıl olay bizim için orasıdır. Meclis'e giremez, faaliyetlere katılamaz, hiçbir yasal işlemde bulunamaz'' görüşünü savundu. Bir gazetecinin ''Faaliyete katılmayınca devamsızlık devreye giriyor mu?'' sorusuna Kuzu, ''Tabii devam konusunu oturup bir konuşmak lazım. Devamdan atılan hiçbir vekil yok. Dolayısıyla onlar için Başkanlık Divanı nasıl bir uygulama yapar? Gerekçelerine bakmak lazım, zabıtlara bakılır, eski uygulama var mıdır, yok mudur? Bizi şu an ilgilendiren, yemin etmeyen vekil hiçbir yasa faaliyetinde bulunamaz'' karşılığını verdi. Kuzu, ''Karar almada engel bir durum yok değil mi?'' sorusuna, ''Yok hayır. Yasal hiçbir engel yok. Meclis de Komisyon da çalışır, yasa da çıkar'' dedi. Komisyonların CHP'ye düşen üyelikleri boş bırakılarak mı çalışacağı sorusuna Kuzu, TBMM İçtüzüğü'nde, ''boş üyelikler gruplara bildirilir'' dendiğini belirterek, ''Belli süre verilir. Ama göndermezse ne olur, onu boş bırakmış. İktidar, muhalefet doldurur demiyor. Ama sayı olarak bizim açımızdan sorun yok. 'Üçte birle toplanıp salt çoğunlukla karar verir' dediğine göre, şu andaki tabloya göre 9 üye varsa çalışır'' diye konuştu. -''PARK DEĞİL Kİ ORASI...'' Kuzu, ''(Genel Kurula giremez) nasıl uygulanır?'' sorusuna karşılık şöyle konuştu: ''O idari bir sorundur. Diyelim ki geldi oraya, akşama kadar oturdu. Ne yapacak, orası park değil ki... Getirip oturmanın anlamı yok ki daha güzel yerler var oturacak. Burada fonksiyon yapamazlar. Bence anlamı yok, 'gelirler, gelemezler' ille de bir yarışa dökmenin anlamı yok. Otururlarsa otursunlar. Sen yasal olmayan hakkını kullanmaya kalktığında, tabii ki idari görev devreye girer. Ama gelmiş oraya oturmuş, Eee hoş gelmiş, otursun.'' Kuzu, ''Vekilliklerinin düşürülmesi gündeme gelir mi?'' sorusuna ise ''Onu bilemiyoruz'' karşılığını verdi. -''İNANIYORUZ Kİ SAĞDUYU GALİP GELİR''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, ''Biz bu millete seçim öncesi verilmiş olan sözlerin gereğini ve hizmetleri yapmak için görevi devralmak, görevi üstlenmek, sorumluluğun altına girmek gerekiyor. Bu da yeminle başlar. Kendilerini yemin etmeye davet ediyoruz'' dedi. CHP'lileri Parlamento çalışmalarına davet ettiklerini belirten Kapusuz, ''İnanıyoruz ki sağduyu galip gelir, iki kişinin peşine takılarak, iki kişinin üzerinden bütün iradeyi devre dışı bırakmaya, kendilerine oy veren seçmenleri üzmeye devam etmemelerini, bu işe son vermelerini, gelip Parlamento çatısı altında görevlerini yapmaya davet etmek isterim'' diye konuştu.