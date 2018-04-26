Yemin ederek dolandırıcı olmadıklarını söyleyen sahte polislere altınlarını kaptırdı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları Leyla Balcı\'nın (69) toplam 30 bin lira değerindeki altın ziynet eşyalarını dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerden 1\'i polis tarafından yakalandı. Dolandırdığı altınlar üzerinde ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İhbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonda dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşların para ve ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen M.B\'yi (19) takibe aldı. Efeler ilçesinden ticari taksiyle Yenipazar\'a gittiği belirlenen M.B, geçen 20 Nisan\'da bir evden çıkarken polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphelinin üzerindeki aramada 3 bilezik, 2 tam Cumhuriyet altını, 1 yarım Cumhuriyet altın ve 1 adet beşi bir yerde ele geçirildi. M.B.\'nin altınları telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıttıkları Leyla Balcı\'dan dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine polis altınları tutanakla sahibi Balcı\'ya teslim edip, ifadesine başvurdu. Balcı\'nın ifadesinde yaşadıklarını, \"Telefonla arayan kişiler kimliğimin hırsızlık yapılan bir yerde bulunduğunu söyledi. Paniğe kapıldım. \'Evinde tabanca var mı?\' diye sordular. Sonra ise altın ve param olup olmadığını. Şüphelendim. Dolandırıcı olmadıklarını söyleyip, yemin edip, emniyet müdürlüğünden aradıklarını söylediler. Hastanedeki çeteler tarafından kimliğimin çalındığını söyleyerek beni kandırdılar. \'Altınları çıkar gel, fotoğrafları çekilecek, hırsızların çaldıklarıyla karşılaştırılacak\' dediler. Daha sonra evime bir çocuk geldi. Bu sırada telefonla tekrar arandım. Altınları kapıya gelen kişiye vermemi söylediler. Altınları gelen çocuğa teslim ettim, elimi öpüp, \'Çayı koyun biz geleceğiz\' diyerek gitti. Çocuğun gitmesinden sonra dolandırıldığımı anladım. Neyse ki sokağın başında çocuğu yakalamışsınız\" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B., tutuklandı.

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