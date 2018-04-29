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BBC Türkçe

Yemenli isyancılardan Riyad'a füze saldırısı: En az 1 ölü

Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Yemenli isyancılar tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaral

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, Pazar gecesi, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

Yemenli isyancılar tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suudi devlet televizyonu Al-Akhbariya'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma güçlerimiz, krallığı hedef alan 7 füzeyi başarılı bir şekilde imha etmiştir" şeklinde konuştu.

Füze saldırısı ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerde ise havadaki patlamalara ek olarak yerde de patlamalar yaşandığı görülüyor.

İmha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile gerçekleşen bu patlamalardan birinde 1 Mısır vatandaşının öldüğü, 2 Mısırlının da yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki isyancı Şii Husiler, saldırıyla ilgili olarak Riyad uluslararası havalimanının hedef alındığını açıkladı.

Füze saldırısı Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyonun Yemen iç savaşına müdahalesinin 3'ncü yıldönümünde gerçekleşti.

Şii Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a daha önce de balistik füze saldırısı düzenlemiş, El Yamama Kraliyet Sarayı da hedef alınmıştı.

Suudi Arabistan, saldırılarda kullanılan Burkan 2-H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyor.

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