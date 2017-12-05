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Yemen'in sürgündeki başkanı Yemen halkını direnişe çağırdı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Yemen'in sürgündeki Başkanı Abdrabu Mansur Hadi, Yemen halkını Hutilere karşı direnmeye çağırdı

05 Aralık 2017 13:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Yemen\'in sürgündeki Başkanı Abdrabu Mansur Hadi, Yemen halkını Hutilere karşı direnmeye çağırdı.
Yemen\'in eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih\'in Pazartesi günü, ülkenin başkentini ele geçiren militan grup Hutiler tarafından öldürülmüştü. 33 yıldır ülkenin başında olan Salih\'in, Suudi Arabistan koalisyonuna katılacağını açıklaması, militan grup Hutilere olan desteğinin sonunu ima etmişti.
Salih\'in ölümünü takiben Yemen\'in başkenti San\'a\'yı ele geçiren Hutilerle ilgili açıklama yapan Yemen\'in sürgündeki Başkanı Abdrabu Mansur Hadi, Yemen halkını militan gruba karşı direnmeye çağırdı. Sürgün yeri olan Suudi Arabistan\'daki bir televizyon yayınında Yemen halkına konuşan Hadi, \"Bu suçlu çetelere karşı güçlerimizi birleştirelim ve Yemen\'i bu kabustan kurtarmak için yeni bir sayfa açalım\" dedi.

 

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