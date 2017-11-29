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Dünya

Yemen’in geçici başkentinde intihar saldırısı

Saleh Maglam / Khormakser-Yemen, 29 Kasım (DHA) - Yemen’in Aden bölgesinde yer alan Khormakser kenti Salı gecesi kuvvetli bir patlamayla sarsıldı

29 Kasım 2017 14:47

Saleh Maglam / Khormakser-Yemen, 29 Kasım (DHA) - Yemen’in Aden bölgesinde yer alan Khormakser kenti Salı gecesi kuvvetli bir patlamayla sarsıldı.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir intihar bombacısının kullandığı küçük bir araç Maliye Bakanlığı binasının önünde patladı.
Patlamada bir kişi hayatını kaybederken en az beş kişi yaralandı.
Yemen’in geçici başkenti olarak görülen Aden bölgesi, son dönemde terör saldırılarına sıklıkla sahne oluyor.
Aden bölgesinde yer alan hükümet binaları ve güvenlik merkezleri bu ay içinde birden çok kez bombalı saldırılara uğradı ve onlarca insan hayatını kaybederken pek çok vatandaş yaralandı.

Görüntü Dökümü

- Patlamanın gerçekleştiği bölge ve binadan görüntüler

- Görgü tanıkları ile röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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