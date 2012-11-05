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Dünya

Yemen'e giden Türk gemisinde 3 bin adet tabanca bulundu

Arama yapılan gemide, 384 adet bisküvi kutusuna gizlenmiş, piyasa değeri 120 milyon dolar olan 3 bin susturuculu tabanca bulundu

05 Kasım 2012 11:50

Yemen'de bir Türk gemisinde 384 adet bisküvi kutusuna gizlemiş Türk yapımı ve piyasa değeri 120 milyon dolar olan susturuculu silah ele geçirildiği öne sürüldü.

Arap Baharı'yla birlikte Yemen'de 22 yıllık Abdullah Salih iktidarının devrilmesinin ardından başlayan Sünni-Şii çatışmaları sürerken, Yemen polisi, Aden Limanı'na ulaşan bir Türk gemisinde silah ele geçirdi.

Gemide, 384 adet bisküvi kutusuna gizlenmiş, piyasa değeri 120 milyon dolar olan 3 bin susturuculu tabanca bulundu.

Özer Özbayraktar'ın Vatan gazetesindeki haberine göre; Soruşturma açan Yemen Savunma Bakanlığı, sevkıyatın ülke güvenliği ve istikararı hedef aldığını öne sürerek Türkiye'den bilgi istedi.

İran ise Türkiye'yi suçlayarak, "Türkiye yönetimi bölgede çok tehlikeli oyunlara girişiyor. S. Arabistan üzerinden Yemen hükümetine baskı yapıp silahların kime gittiğinin ifşa edilmesini önlemeye çalışıyor" dedi.


Glock'un rakibi Ghost


Geçen yıl Yemen'e kaçırılması planlanan 16 bin silaha Birleşik Arap Emirlikleri'nde el konulmuş, üretici firma Üçyıldız Silah'ın sahibi İrfan Akdal tutuklanmıştı. Firmanın İstanbul Dudullu'daki fabrikasında ürettiği "Ghost" marka silahlar, Avusturyalı Glock'un benzeri. Her iki silahın da gövdesi polimerden üretiliyor ve namluları tenifer denilen özel bir malzemeyle kaplanıyor

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