Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı engellendi (4)

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ONLARCA SUUDİ PRENS VE BAKAN GÖZ ALTINA ALINDI İDDİASI Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı acilen oluşturulan Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu'nun Başkanlığını yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın tut

05 Kasım 2017 03:25

ONLARCA SUUDİ PRENS VE BAKAN GÖZ ALTINA ALINDI İDDİASI
Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı acilen oluşturulan Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu\'nun Başkanlığını yapan Veliaht Prens Muhammed bin Salman\'ın tutuklular listesini komiteye verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine onlarca prens ve eski bakanın göz altına alındığı iddia edildi. Tutuklanan prens ve eski bakanların rüşvet ve yolsuzluklara karıştığı ileri sürülüyor.
Al Arabiya televizyonu haberi son dakika gelişmesi olarak duyururken, başkent Riyad\'ta endişenin hakim olduğu yönünde yorumlar yer aldı. Sitenin haberinde Riyad\'da sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, havalimanlarında kontrolların üst düzeye çıkarıldığı ve olası kaçışların önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca henüz isimleri açıklanmayan bazı ünlü Suudi iş adamlarının mal varlıklarına da el konulduğu yönünde iddialara yer verildi.

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