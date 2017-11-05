Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı engellendi (3)

SUUDİ ARABİSTAN\'DA \'TUTUKLAMALAR BAŞLADI\' İDDİASI

Suudi Arabistan\'a yönelik Yemen\'den düzenlenen füze saldırısının ardından başkent Riyad\'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kral Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı oluşturulmasına karal verilen Rüşvet ve Yolsuzluklara karşı mücadele komisyonu harekete geçti. Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman\'ın yaptığı komisyonun bazı prens ve eski bakanların tutuklanması yönünde karar aldığı önü sürüldü.

Al Arabiyye haber kanalı da ülkede tutuklamaların başladığı yönündeki haberi son dakika olarak okurlarına duyurdu.

İrfan SAPMAZ/RİYAD (Suudi Arabistan),