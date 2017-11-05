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Dünya

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı engellendi (2)

SUUDİ ARABİSTAN'DA YOLSUZLUKLARA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINDI Suudi Arabistan'da, Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, önemli mevkilerdeki görevden alınmaların ardından yeni kararlar alınmaya başlandı

05 Kasım 2017 02:38

SUUDİ ARABİSTAN\'DA YOLSUZLUKLARA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINDI
Suudi Arabistan\'da, Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, önemli mevkilerdeki görevden alınmaların ardından yeni kararlar alınmaya başlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, geç saatlerde ülkede yolsuzluklara ve çeşitli suçlara bulaşmış kişilere karşı acil önlemler alınması yönünde bir dizi kararlar aldı. Suudi Arabistan\'ın Resmi Haber Ajansı SPA\'da saat 22.20\'de yayınlanan Kraliyet Kararnamelerine göre rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olanlar hakkında işlemlerin başlatılması ve araştırmaların sürdürülmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.
BANKADAKİ PARALARINA EL KONULACAK
Ülkede rüşvet ve yolsuzluklara karşı mücadele amacı güden komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen şüphelilerin, yurt dışına çıkışları engellenecek, bankalardaki tüm paralarına el konulacak ve tüm şirketleri kontrol altında tutulacak. Araştırmalar sonucunda suç unsurları sabit olanların ise derhal tutuklanacakları belirtildi.
Çeşitli bakanların ve üst düzey komutanların görevden alınmasının hemen ardından böyle bir kararın yayınlanması dikkat çekerken, tüm gözler Kral Salman bin Abdulaziz\'e çevrildi. 

 

 

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