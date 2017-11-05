Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı engellendi - Yeniden

İrfan SAPMAZ/RİYAD (Suudi Arabistan), (DHA)- SUUDİ Arabistan\'ın başkenti Riyad\'a, Yemen\'den balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiye internet sitesinin haberine sgöre, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Füzenin imhası sırasında meydana gelen ve Riyad\'ın büyük bölümünden duyulan patlama nedeniyle halk panik yaşadı. Saldırının hemen ardından Suudi Arabistan\'da 2 bakan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı görevlerinden alındı.

Yemen\'den Suudi Arabistan\'ın başkenti Riyad\'a Türkiye saati ile 20.00 sıralarında balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiya televizyonu ve internet sitesinde yer alan habere göre, füzenin, Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı. Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlama, Riyad\'ın bir bölümünden de duyuldu. İlk etapta patlamanın şiddeti ile deprem olduğu sanılırken, halk büyük panik yaşadı. Ancak, kısa sürede patlamanın Yemen\'den atılan balistik füzenin imhası nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN HAVA KUVVETLERİ\'NDEN AÇIKLAMA

Kısa süre sonra Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada Yemen\'den, Riyad\'a yönelik füze saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Riyad\'ın kuzey doğu bölgesine gerçekleştirilen saldırınin, hava savunma sistemleri sayesinde havada etkisiz hale getirildığı ifade edildi.

BAKANLAR VE KOMUTAN GÖREVDEN ALINDI

Füze saldırısından sonra Suudi Arabistan\'da flaş gelişmeler yaşandı. Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih ve Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan\'ın görevlerinden alındı. Bakan Fakih\'in yerine Ekonomi ve Planlama Bakanlığı\'na Muhammed Al-Twaijri\'nin, Ulusal Muhafızlar Bakanı Mutab bin Abdullah\'ın yerine de Prens Halid bin Ayyaf\'ın getirildiği öğrenrildi.