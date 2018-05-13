T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'deki Türk gemisinde patlama gerçekleşti; füze saldırısı mı, kaza mı?

50 bin ton Rus buğdayı yüklü gemi "Jizan" limanına çekildi

13 Mayıs 2018 01:53

Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisinde  büyük bir patlama gerçekleşti.

Patlama sonrası 50 bin ton Rus buğdayı yüklü geminin kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi "Jizan" limanına çekildi.

Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü.

Reuters'a konuşan bir uzman, füze saldırısı ihtimalinin yanı sıra, geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Yemen'de üç yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi Husilerin saldırısına uğradı.

Suudilerin öncülüğündeki koalisyon 2015'ten beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenleyerek uluslararası toplumun tanıdığı yönetimin Yemen genelinde kontrolü yeniden sağlamasını amaçlıyor. Savaşta şu ana dek en az 10 bin kişi öldü, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

 

 

ETİKETLER

gemipatlamatürk gemisisuudi arabistanyemen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24