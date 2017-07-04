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Sağlık

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bin 600'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden, Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 600'e yükseldiği bildirildi

04 Temmuz 2017 19:41

Dünya Sağlık Örgütü'nden, Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 600'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 270 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 600'e ulaştı.

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü salgından etkilenen binlerce kişinin tedavi edildiğini aktardı.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Örgüt, Yemen'in farklı bölgelerinde kolera salgınından etkilenen 60 binden fazla kişiyi tedavi etti." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, daha önce Yemen'deki kolera salgınında ölenlerin sayısını bin 587 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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