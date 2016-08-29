Yemen'deki intihar saldırısını IŞİD üstlendi



IŞİD haber ajansı Amak aracılığıyla, Yemen'in güneyinde Aden şehrinde 45 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısının 'örgütün bir savaşçısı' tarafından düzenlendiğini duyurdu.

İntihar saldırısında Aden'deki bir askeri tesis hedef alındı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün aktardıklarına göre, saldırıda en az 60 kişi de yaralandı.

Güvenlik çevrelerinden yapılan açıklamalarda, saldırganın askeri hizmetini yapmak üzere kayda giden bir grup erkeği hedef aldığı bildirildi.

IŞİD, daha önce de iç savaşın hakim olduğu Yemen'de saldırılar düzenlemişti. Örgüt, Mayıs ayında 45 kişinin hayatını kaybettiği iki bombalı saldırıyı da üstlenmişti.

Yoksulluk ve iç savaş gölgesindeki Yemen

Yoksulluğun pençesindeki Yemen'de iki yıldan bu yana iç savaş koşulları hüküm sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki geniş kesimleri Husi milislerinin kontrolüne geçerken, liman şehri Aden ise hükümet yanlısı güçlerinin kontrolü altında. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, mart ayından bu yana isyancı Husi milislerine karşı operasyonlar düzenliyor. Ülkeden kaçmak zorunda kalan Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi destekleyen Koalisyon güçleri, Husi milislerinin İran tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Suudi hava harekatının başladığı günden bu yana Yemen'de 3 bin 800 sivil hayatını kaybetti, 6 bin 700'den fazla sivil de yaralandı. BM, 7 milyon 600 bin Yemenlinin yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya olduğunu, 3 milyon Yemenlinin ise evlerinden sürüldüğünü açıkladı.