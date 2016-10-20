Yemen’de üç günlük ateşkes başladı

Yemen'de ilân edilen ateşkes yerel saatle geceyarısına bir dakika kala yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile sağlanan ateşkes ilk etapta 72 saat geçerli olacak. Yemen merkezi hükümetiyle isyancı Husiler arasındaki iç savaşta, taraflar ateşkese uyacağını tahahhüt etti. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi İsmail Ould Şeyh Ahmed ateşkese uyulduğu takdirde, uzatılmasının mümkün olacağını söyledi.

Ancak Yemen ordu kaynaklarına dayandırılan haberlerde, gece yarısından kısa bir süre sonra isyancıların Taiz kenti çevresinde ateş açtığı belirtildi. Diğer cephelerde ise durumun sakin olduğu bildirildi.

Yemen'de ateşkese saatler kala çatışmalar devam ediyordu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çarşamba günü başkent Sanaa'da Husi ve müttefiklerine yönelik hava saldırıları düzenlediği haber verildi.

Yemen'de daha önce de ateşkes ilân edilmiş, ancak başarıya ulaşamamıştı. Son olarak BM arabuluculuğu ile nisan ayında sağlanan ateşkes de sıklıkla ihlâl edilmiş, Kuveyt’te yürütülen barış görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Barış görüşmelerine başlama umudu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, üç günlük ateşkes ile sivil halka insani yardımın ulaştırılabilmesini ümit ettiğini açıkladı. Mogherini Brüksel'de yaptığı yazılı açıklamada, bu ateşkesin BM arabuluculuğunda barış görüşmelerine yeniden başlanması için bir adım olabileceğini belirtti.

Arap Yarımadası'ndaki en yoksul ülkelerden olan Yemen'de 2014 yılından bu yana Sünni Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı hükümet birlikleri, İran tarafından desteklenen ve eski Devlet Başkanı Ali Abdallah Salih'e bağlı olan Şii Husi milislerle çatışıyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının mart ayından bu yana ülkede Husi hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. Sivil halkın büyük zarar gördüğü savaşta, BM verilerine göre 2015'in mart ayından bu yana 4 bin kişi öldü, 7 binden fazla kişi de yaralandı.

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dpa, JD/BD