T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de silahlı saldırı

Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen silahlı saldırıda AB temsilciliği adına çalışan bir Fransız öldürüldü.

06 Mayıs 2014 12:26

Saldırı, Sana'nın güneyinde, 'diplomat semti' olarak anılan Hadda'da meydana geldi. Fransız vatandaşlarının bulunduğu araç, Fransız Büyükelçilik binasına birkaç yüz metre kala silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yemenli şöförle birlikte başka bir Fransız da yaralandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, öldürülen Fransız vatandaşının, AB temsilciliği adına özel bir güvenlik şirketinde çalıştığını duyurdu. Kıbrıs merkezli güvenlik şirketi Argus, Fransız vatandaşlarının şirket personeli olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton saldırıyı kınadı.

Yemen'de sık sık yabancı ülkelerin vatandaşları kaçırılıyor ya da silahlı saldırıya uğruyor. Nisan ayında Sana'da silahlı kişiler bir Alman diplomatı kaçırmaya teşebbüs etmişti. Geçen yılın ekim ayında Alman büyükelçiliğinin bir güvenlik görevlisi silahlı saldırıda can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YemenSanaFransızSaldırıHaddaFransız BüyükelçilikYemenliDışişleri BakanlığıArgus FransızCumhurbaşkanı François Hollande DışGüvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine AshtonAlmanDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24