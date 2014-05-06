Yemen'de silahlı saldırı

Saldırı, Sana'nın güneyinde, 'diplomat semti' olarak anılan Hadda'da meydana geldi. Fransız vatandaşlarının bulunduğu araç, Fransız Büyükelçilik binasına birkaç yüz metre kala silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yemenli şöförle birlikte başka bir Fransız da yaralandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, öldürülen Fransız vatandaşının, AB temsilciliği adına özel bir güvenlik şirketinde çalıştığını duyurdu. Kıbrıs merkezli güvenlik şirketi Argus, Fransız vatandaşlarının şirket personeli olduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton saldırıyı kınadı.

Yemen'de sık sık yabancı ülkelerin vatandaşları kaçırılıyor ya da silahlı saldırıya uğruyor. Nisan ayında Sana'da silahlı kişiler bir Alman diplomatı kaçırmaya teşebbüs etmişti. Geçen yılın ekim ayında Alman büyükelçiliğinin bir güvenlik görevlisi silahlı saldırıda can vermişti.