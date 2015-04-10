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Dünya

Yemen'de Savunma Bakanlığı'na saldırı düzenlendi

Başkent Sana'a'daki Savunma Bakanlığı Husilerin kontrolü altındaydı

10 Nisan 2015 02:31

Yemen'de, Suudi Arabistan'ın liderliğinde başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında, Savunma Bakanlığı binasına hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı uçakların başkent Sana'a'da yer alan Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığı söylendi. Bina, Husilerin kontrolünde bulunuyordu.

Koalisyon uçakları, başkentteki Attan Dağı'nda yer alan Husilerin kontrolündeki Roket Tugayları karargahını da vurdu. Şiddetli patlama sesleri geldiği bölgeden, yoğun bir duman yükseldiği bildirildi. Bunun yanı sıra Şebva vilayetindeki Atek Askeri Hava Üssü çevresinde Husilere ait mevzilere 4 hava saldırısı düzenlendiği, operasyonda hava üssünün yönetim merkezinin de hedef alındığı öğrenildi. 

 

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