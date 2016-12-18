Yemen'de saldırı: 42 ölü

Aden'de güvenlik güçlerine yönelik intihar saldırısında az 42 asker hayatını kaybetti. Ordudan yetkililer ve kurtarma ekipleri saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aden'deki özel eğitimli güvenlik güçlerinin yöneticisi Nasır Sarea, saldırganın evinin önünde maaş almayı bekleyen askerlerin arasına karıştığını belirtti. Sarea'nın evinin Aden'in kuzey doğusundaki El Saulaban askeri üssünün yakınlarında olduğu bildirildi.

Geçen hafta sonunda da bir askeri kışlaya intihar saldırısı düzenlenmiş, 48 asker ölmüştü. Bu saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Ağustos ayında yine güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmalar 2014'ten beri sürüyor

Yemen'de 2014 yılından bu yana Sünni Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye bağlı güçlerle İran'ın desteklediği, eski Devlet Başkanı Abi Abdullah Salih'i destekleyen Husi militanlar arasında çatışmalar sürüyor. 2015 Martı'ndan bu yana Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği askeri ittifak Husi isyancılara havadan operasyonlar düzenleyerek Mansur Hadi'yi destekleyen birliklere destek sunuyor. BM'nin verilerine göre çatışmalarda şimdiye dek 7 binden fazla insan hayatını kaybetti.

IŞİD ve El Kaide gibi radikal İslamcı terör örgütleri çatışmalardan yararlanıp, varlıklarını artırmak için ülkede sık sık saldırılar düzenliyor.

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dpa/afp, HT/EC