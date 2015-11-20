Yemen'de saldırı: 15 asker öldü



Yemenli yerel yetkililerin açıklamalarına göre, saldırı El Kaide bağlantılı olduğu tahmin edilen bir grup tarafından düzenlendi. Bir canlı bombanın kendini havaya uçurmasıyla başlayan baskına 30'a yakın saldırgan katıldı.

Şibam kenti yakınlarındaki askeri üsse düzenlenen baskında, 15 askerle birlikte saldırganlardan 14'ü öldü, 20'den fazla asker de yaralandı. Saldırganların destek güçlerinin çatışma yerine gelmesi üzerine geri çekildiği bildirildi.

Hadramut, Yemen'de El Kaide'nin etkili olduğu bölgelerin başında geliyor. Hadramut vilayetinin başkenti olan Mukalla, uzun süredir El Kaide'nin denetimi altında bulunuyor. El Kaide militanları sık sık Yemen ordusunu hedef alan saldırılar düzenliyor.

Başkent Husilerin denetiminde

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti. Sünni Körfez ülkelerinin askerleri, başkent Sana'yı İran tarafından desteklenen Husilerin elinden almaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar 2 bin 355 sivil hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi yaralandı. Çatışmalardan ötürü evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 1,4 milyonu buluyor.