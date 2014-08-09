Yemen'de saldırı



Yemen haber portalı El Masdar Online'ın haberine göre bir grup El Kaide militanı başkent Sana'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurarak 14 askeri araçtan indirdi.

Hadramevt'te meydana gelen olayda militanların askerleri kaçırdıktan sonra boyunlarını kestiği belirtiliyor. Yemen basınında çıkan bazı haberlere göre ise askerlerden bazıları vurularak öldürüldü.

Sana'nın yaklaşık 600 kilometre doğusundaki Hadramevt, radikal İslamcıların kalesi kabul ediliyor.

Askerler ve El Kaide militanları arasında hafta içinde de bölgede çatışmalar yaşanmıştı. Basında yer alan haberlere göre son olarak radikal İslamcılar Hadramevt vadisinin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.