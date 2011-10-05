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Dünya

Yemen'de protesto çadırlarına ateş açıldı: 8 ölü SANA (A.A)

05 Ekim 2011 16:21

-Yemen'de protesto çadırlarına ateş açıldı: 8 ölü SANA (A.A) - 05.10.2011 - Yemen'de hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Taiz kentinde güvenlik güçlerinin protesto çadırlarına açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü kentlerden Taiz'de, bu sabah yaşanan çatışmada açılan ateşin geldiği yönü bilemediklerini ve bir anda ortalığın kana bulandığını aktardı. Hastane yetkilileri ölü sayısını 8 olarak bildirirken, yaralıların 30'u geçtiği ifade edildi.

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