Yemen'de kolera salgını büyüyor: 115 kişi öldü, binlerce hasta var

Kolera salgınının ciddi boyutlara geldiği Yemen'in başkenti Sanaa'da olağanüstü hal ilan edildi.

Husi isyancıların denetimindeki başkentte hastaneler kolera hastalarıyla başedemiyor.

Kızılhaç örgütü ülkedeki kolera şüphesiyle hastanelere gidenlerin sayısının bir hafta içinde üç misline fırlayarak 8 bin 500'e ulaştığını söylüyor.

Yemen halkı aynı zamanda yaşanan iç savaşın etkisiyle açlık ve temiz su sıkıntısı çekiyor ve bu da hastalığın yayılmasını hızlandırıyor.

Birleşmiş Milletler halkın üçte ikisinin temiz içme suyuna erişemediğini bildiriyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin yardım operasyonları sorumlusu Dominik Stillhart bugün Sanaa'da düzenlediği basın toplantısında 27 Nisan ile 13 Mayıs arasında 115 kişinin koleradan öldüğünü açıkladı.

Stillhart "ciddi bir salgınla yüzyüzeyiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü salgından en çok Emanet el Semah eyaletinin içindeki başkent Sanaa'nın etkilendiğini söylüyor.

Kolera kirli yiyecek ve suyla yayılan bir hastalık.

Hastalığın belirtileri arasında ağır ishal ve kusma da var ve tedavi edilmediği takdirde bir kaç saat içinde bile ölüme yol açabiliyor.

Bu Yemen'de son bir yıl içinde patlak veren ikinci kolera salgını.

Dünya Sağlık Örgütü WHO şu anda ülkede tıbbi tesislerin sadece yüzde 45 kadarının çalışır durumda olduğunu bildiriyor.

2015 Mart ayında Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye sadık güçler ve onun destekçisi Suudi Arabistan'ın başını çektiği çok uluslu koalisyon ile Husi isyancılar arasında patlak veren iç savaşta yaklaşık 300 hastane ve klinik tahrip oldu ya da büyük hasar gördü.

BM'nin verdiği rakamlara göre savaşın başından bu yana çoğu sivil 8 bini aşkın insan öldü, 45 bine yakın insan yaralandı.

Uluslararası yardım kuruluşları şu anda ülkede 19 milyona yakın insanın insani yardıma bağımlı olduğunu söylüyor.