Yemen'de kolera salgını: 115 ölü!

Yemen'de bir anda ortaya çıkan kolera salgınında son iki haftada 115 kişi hayatını kaybetti. Hastalık belirtileri gösteren Yemenliler iki yıldır devam eden iç savaştan dolayı sağlık hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşandığı hastanelere akın ediyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ülkede yaşanan insani felakete dikkat çekerken, vatandaşların hijyen koşullarına ellerinden geldiğince dikkat etmesi çağrısında bulundu.

Başkent Sana'da gazetecilere konuşan Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Operasyonlar Direktörü Dominik Stillhart salgının "ciddi boyutlarda" olduğunu kaydetti.

Yemen Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 27 Nisan'dan geçen Cumartesi gününe kadar 115 kişi hayatını kaybetti ve ülkedeki 14 vilayette 8 bin 500'den fazla vakaya rastlandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ülkedeki sağlık çalışanlarının, su ve yiyecek kaynaklarına karışan bir bakteriden kaynaklanan bu hastalıkla tek başlarına mücadele etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

MSF 9 Mayıs'ta "Hastalığı sınırlamak ve muhtemel diğer hastalıklara karşı önlem almak amacıyla uluslararası kuruluşlara, (ülkeye) yaptıkları yardımları acil olarak arttırmaları çağrısı yapıyoruz" şeklinde bir açıklama yayınladı.

Sana'da temizlik görevlileri geçtiğimiz haftasonuna kadar on günlük bir greve gitmişti. Yetkililer, toplanamayan çöplerin hastalığın bu denli hızlı yayılmasında rol oynadığı görüşünde.

İç savaşın yıkımı

Doğru önlemler alındığında kolaylıkla engellenebilen kolera salgını, Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen'de son bir yılda ikinci kez yaşanıyor.

Suudi Arabistan tarafından desteklenen merkezi hükümet ile İran tarafından desteklenen Husi aşireti mensupları arasında yaşanan çatışmalardan dolayı sağlık kuruluşlarının sadece yarısı hizmet verebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Yemen'deki insani felaketin ulaştığı boyut Suriye, Güney Sudan, Nijerya ve Irak'la birlikte en kötülerden bir tanesi.

Kızıldeniz'deki birçok limanın abluka altında olmasından dolayı hayati önemdeki gıda ithalatı çok azalmış durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkenin üçte ikisi olan 17 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Yemen hükümetine destek vermek için Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin ülkedeki savaşa müdahil olmasından bu yana 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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AFP, ÇÖ/BK