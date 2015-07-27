Yemen'de kırılgan ateşkes



Görgü tanıklarının ifadelerine göre Husiler Taiz iline bağlı Cebel-i Sabr'daki yerleşim yerlerinde ateş açtı. Başkent Sana ve ülkenin iç kesimlerinde ise ateşkese uyulduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon cuma akşamına kadar Husilere yönelik hava saldırılarına ara verildiğini açıklamıştı. Ateşkes şartı olarak asilerin de ateşkese riayet etmesi gösterilmişti. Riyad'dan yapılan açıklamada yardımların ulaştırılabilmesi için ateşkes ilan edildiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon bu adımı memnuniyetle karşıladığını söyleyerek Husiler ve müttefiklerinden “tüm Yemenlilerin iyiliği için” ateşkese riayet etmelerini istemişti. Ban, tarafları bu süreci yeni bölgeler ele geçirmek için bir fırsat olarak görmemeleri konusunda uyarmıştı.

İsyancı temsilcilerinden Muhammed Ali El Husi, Birleşmiş Milletler'in ateşkes konusunda kendileriyle temas kurmadığını belirtti. El Husi dolayısıyla ateşkese ne evet ne de hayır diyebildiklerini söyledi.

Husilerin bir başka sözcüsü de Twitter hesabından “Kavga devam ediyor, savaş bitmedi” açıklaması yaptı. Sözcü, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümet birliklerinin güçlerini Aden'de toplamasına imkan tanımak için bir ateşkes ilan ettiğini söyledi.