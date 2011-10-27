Yemen'de kadınlar peçe yaktı



T24 - Yemen'de isyan ateşini bu kez kadınlar yaktı. 9 aydır halk ayaklanmasının yaşandığı

Yemenli kadınlar, Devlet Başkanı Salih'i protesto etmek için başörtü ve peçelerini ateşe verdi.





CNNTürk'te yer alan habere göre, Yemen'de 9 aydır yanan isyan ateşini bu kez kadınlar körükledi.



Yemenli kadınlar, 33 yıllık iktidarından vazgeçmeyen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i protesto etmek için sokaklara döküldüler, rejim karşıtı eylemlerde kadın ve çocukların öldürülmesine isyan ettiler..



Yemenli kadınlar tepkilerini İslami yasalarla yönetilen Yemen'de kadın olmanın en büyük kurallarından birini ihlal ederek gösterdiler ve peçelerini, başörtülerini yaktılar.



Yemenli kadınların protestosunun iki amacı var; uluslararası toplumun ilgisini çekmek ve desteğini almak. Bu, buzdağının görünen kısmı. Ama temelde bambaşka bir mesaj gizli. Bağlı oldukları aşiretlere 'kadınlarınızı, çocuklarınızı koruyun. Aksi halde biz kadınlar 'görünür hale' geliriz' mesajı veriyorlar.



9 aydır halk isyanının yaşandığı, Salih rejiminin birkaç kez sonun kıyısından döndüğü ülkede bu bir ilk.



Ve Yemenli kadınlara kendi güçlerinin yanısıra bu cesareti veren başka biri daha var; Yemenli aktivist Tevekkül Karman. O, 2011 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan 3 kişiden biri.



Salih'e karşı verdiği mücadele cezaevine girmesine rağmen bitmemiş, serbest bırakıldıktan sonra da eylemlerine devam etmişti.



Ve onun aldığı ödül Yemenli kadınlara ilham oldu. Sokaklara dökülen kadınların sayısı arttı.

Onların istedikleri tek ödül ise, çocuklarının ve kendi canlarının bağışlanması.







