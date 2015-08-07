Yemen'de kaçırılan Fransız rehine serbest



Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada 30 yaşındaki Isabelle Prime'ın özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi. Rehinenin Fransız görevlilere teslim edildiği ve ilerleyen saatlerde memleketine döneceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, rehinenin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransa lideri, rehinenin serbest bırakılmasında etkili olan Umman'a teşekkür etti.

Isabelle Prime şubat ayında kimliği belirsiz kişilerce başkent Sanaa'da kaçırılmıştı. Prime 2013 yılından bu yana Yemen'de bir danışmanlık şirketi adına görev yapıyordu. Isabelle Prime ile birlikte kaçırılan çevirmeni Şirine Makkavi mart ayında serbest bırakılmıştı.

Aylardır bitmeyen şiddet ve çatışma ortamı

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu mart ayının sonundan bu yana ülkeye havadan bombardıman düzenliyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ülkede halkın yüzde 80'inin dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç durumda olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 13 milyon kişinin yeterli miktarda gıdası, 9 milyondan fazla kişinin ise içme suyu olmadığına dikkat çekiliyor. BM temmuz ayı başında Yemen için en yüksek düzeyde yardım alarmı vermişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen zaman zaman çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.