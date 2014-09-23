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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de kaçırılan Alman aile öldürüldü

Yemen'de beş yıl önce kaçırılan bir Alman çift ve oğullarının öldürüldüğü bildirildi.

23 Eylül 2014 15:57


Kaçırılanların akrabası Reinhard Pötschke, kendilerine Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bir yazıyla gelişme hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısında, "güvenilir istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre Alman aileden umudun kesildiği" belirtildi.

Sabine ve Johannes H. isimli Alman çift, ikisi kız üç çocuğuyla birlikte Yemen'de 12 Haziran 2009 tarihinde bir grup yabancıyla birlikte kaçırılmıştı.

Protestan Kilisesi'ne mensup Sabine ve Johannes H., Yemen'de kalkınma görevlisi olarak bulunuyordu.

Kaçırılanlar arasında bulunan iki Alman bakım görevlisi ile Güney Koreli, kısa bir süre sonra Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinde ölü bulunmuştu. Saada, Şii Husi militanlarının kalesi olarak biliniyor.

Çiftin günümüzde 8 ve 10 yaşındaki kızları, 2010 yılının mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

Kızlar, halen Almanya'nın doğu eyaletlerinden Saksonya'daki akrabalarının yanında yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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