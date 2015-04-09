Yemen'de isyancılar ilerliyor

Yemen'in liman kenti Aden'de Husi isyancılarla Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi'ye bağlı milis güçleri arasındaki çatışmalar kentin iç kesimlerinde tüm şiddeti ile sürüyor.

İsyancılar merkeze doğru ilerlerken, Reuters haber ajansına konuşan halktan kişiler, kentin içindeki Crater bölgesi roketlerle vurulduktan sonra yanmaya başladığını söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğünde isyancılara karşı başlatılan harekata ait savaş uçakları da Husi hedeflerini bombalamaya devam etti.

İran kaynakları da Aden Körfezi'ne savaş gemileri gönderildiğini bildiriyor.

Ülkenin resmi kanalı Press TV'ye konuşan donanma komutanı Habibullah Seyyari korsanlık faaliyetlerine karşı olarak muhrip bir gemiyle başka bir geminin Aden Körfezi'ne yollandığını, bu gemilerin bölgedeki gemiler için deniz yollarını koruyacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, İran Suudi Arabistan'ın Şii Husilere askeri ve mali destek sağladığı yönündeki iddialarını reddediyor.

'Cihata' çağrı

İsyancıların şehrin limanının yakınlarında bulunan Crater bölgesini zorladığını anlatan şehir sakinleri, isyancılara bir tank ve iki zırhlı aracın eşlik ettiğini söylüyor.

Kent sakinleri ayrıca şehrin Sünni camilerinden yerel halka hoparlörlerle çağrı yapıldığını ve isyancılara karşı "cihat için ayaklanılmasının" söylendiğini aktarıyor.

Aden'deki siviller için de durum giderek kötüleşiyor.

Ancak 1.7 tonluk tıbbi malzeme taşıyan Sınır Tanımayan Doktorlar grubuna ait bir gemi, hava saldırıları başladığından bu yana ilk kez Aden'e demirlemeyi başardı.

Kızılhaç da yardım ulaştırabilmek için Yemen'de çatışmanın tüm taraflarından onay aldığını açıkladı.

Tıbbi malzeme ve bir cerrah ekibi taşıyacak olan bir geminin bugün geç saatlerde Aden'e yanaşması bekleniyor. Ayrıca iki uçak da yine tıbbi malzeme, jeneratör, çadırlar ve zarar gören su sistemini tamir edecek malzeme taşıyacak.

Ancak malzemelerin çatışmalarda zarar gören hastanelere dağıtılması halen zorluk teşkil ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 76'sı çocuk en az 560 kişi 19 Mart-4 Nisan arasında Yemen'de çatışmalarda hayatını kaybetti.

Onbin kişi evlerini terk ederken, 1700 kişi ise yaralı.