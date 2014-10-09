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Dünya

Yemen'de intihar saldırısı; 47 kişi hayatını kaybetti

Hükümet krizinin yaşandığı Yemen'de başkent Sana'da düzenlenen bombalı saldırıda 47 kişi ölürken, 75 kişi de yaralandı

09 Ekim 2014 23:22

Yemen'in başkendi Sana'nın en merkezi bölgesi olan Tahrir Meydanı'nda Şii Husi grupların toplandığı bölgede yaşanan intihar saldırısında 47 kişi öldü, 75 kişi yaralandı. Çok sayıda yaralının durumu da ağır. Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadı.

Al Jazeera'nin haberine göre, El Kaide örgütü ise daha önce kaçırdığı 14 Yemen askerini katlettiği görüntüleri yayımladı. Örgüt askerleri Şii oldukları gerekçesiyle öldürdüğünü duyurdu.

 

Hükümet kurulamadı

 

Olaylar, Şii Husi militanlarıyla ordu arasındaki çatışmaların ardından siyasi krizin yaşandığı bir döneme denk geliyor. Başbakanlığa atanan Ahmed Avad bin Mübarek, göreve gelmesinden yaklaşık 33 saat sonra, Husilerin kendisine karşı protesto çağrıları üzerine 8 Ekim Çarşamba gecesi istifa etmişti.

Husiler, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 'dış güçlerin' baskısıyla Mübarek'e hükümet kurma görevi verdiğini savunuyor.

Husilerin geçen ay Sana yönetimiyle vardığı anlaşmada "üç gün içinde yeni hükümet kurulması, hiçbir siyasi partiye üye olmayan birine başbakanlık görevi verilmesi, petrol ürünlerine getirilen zammın düşürülmesi, cumhurbaşkanlığına, Güney Hareketi ve Husilerden birer yardımcı atanması ve Husilerin başkent Sana'da kurduğu protesto çadırlarının kaldırılması" gibi maddeler yer alıyordu.

 

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