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Dünya

Yemen'de intihar saldırısı; 15 asker hayatını kaybetti

"Saldırının, El-Kaide tarafından düzenlendiği düşünülüyor"

temsilidir

30 Ocak 2018 13:41

Yemen'in Şebve vilayetinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada, 15 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyinde yer alan Şebve'de güvenlik kontrol noktasında gerçekleşen saldırının El-Kaide tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor. İntihar saldırısında Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden çok sayıda kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kentteki Atak Devlet Hastanesi yetkilileri ise saldırı sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden 15 kişiye ait cesedin hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Şebveniye Seçkinler Güçleri, El-Kaide'nin etkin olduğu Şebve vilayeti beldelerinde konuşlanmıştı.

Hadramevt sakinlerinin katılımıyla 2015'te kurulan ve BAE tarafından desteklenen bu birlikler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kamplarında eğitim almıştı.

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