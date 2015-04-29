Yemen'de iletişimi sosyal medya sağlıyor



Hişam el Omeysi 36 yaşında. Yemen'in başkenti Sana'da yaşıyor. Ülkesinde süren iç savaşla ilgili görüşlerini Twitter'da paylaşıyor. Skype üzerinden gerçekleştirilen konuşmada ise 16 gündür elektriklerin kesik olduğunu anlatıyor. Bu nedenle elektrik jeneratörüyle kendi elektriğini üreten bir internet kafeye gittiğini söylüyor, ancak benzin sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin de bir süre sonra işlemeyeceğini vurguluyor.

Jeneratörler de susarsa Hişam gibi, bölgeden haber aktaranların sesi kesilecek.

Hişam, aynı zamanda iletişim sorunu yaşayan ve uzaklardaki akrabalarından haber alamayanlara internet ortamında gönüllü olarak yardımcı oluyor.

Kendisi de bazen yardım istiyor. Aden'de yaşayan kayınvalidesi, Hişam'a haber yollayıp, iç savaş nedeniyle evinden çıkamadığını ve günlerdir bisküviyle beslendiğini duyurmuş. Hişam da internet ortamında çevredeki insanlara yazarak, kayınvalidesine yiyecek ve içecek götürecek birilerinin olup olmadığını sormuş.

Hişam'ın bu çağrısı Aden'de duyulunca kayınvalidesinin de imdadına yetişmişler.

O da yardım istiyor

Yemen'de neredeyse tüm kentlerde muhalif gruplarla hükümet birlikleri arasında sert çatışmalar meydana geliyor. İki tarafın da keskin nişancıları olduğunu aktaran Hişam, kayınvalidesinin ağır silahlardan da söz ettiğini belirtiyor. Evlerden evlere kanlı çatışmalar yaşanıyor. Hişam, tüm bunların üstüne Suudi Arabistan hava kuvvetlerine bağlı savaş jetlerinin yağdırdığı bombaların da eklenmesiyle bölgede yaşamın giderek zorlaştığını ifade ediyor.

Suudi Arabistan geçen hafta hava operasyonlarına son vereceğini belirterek, politik çözüme destek olacağına dair sinyaller yollamıştı. Buna karşın bir çok bölgede hava operasyonları tüm şiddetiyle sürüyor. Operasyonların amacı Husilere karşı Suudi Arabistan'a sığınan Devlet Başkanı Hadi'yi yeniden Yemen'de yönetimin başına geçirmek.

Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin Husiler ile onlara destek veren diğer gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edileceğini belirterek, "Operasyonları sonuca götürecek nihai hücum henüz tamamlanmadı. Hava operasyonları geçici olarak azaltılmış olabilir. Bu operasyonlar askeri birliklerin ikmalini kesintiye uğratıyordu. Eğer Husiler ya da Salih yanlısı gruplarda bir hareketlenme olursa, müdahale edilir. Bu böyle devam edecek" diye konuşuyor.

Gıda ithalatı durdu

Hişam'a göre hava operasyonlarıyla sadece askeri birliklerin ikmali sekteye uğramıyor, gıda sorunu da ortaya çıkıyor. Çünkü Yemen'de gıda maddelerinin üretimi son derece düşük. Gıda ürünleri daha çok ithalatla temin ediliyor. Hava operasyonları ve deniz ulaşımının engellenmesi nedeniyle gıda maddelerinin Yemen'e ulaşması da mümkün olmuyor.

Hişam umudunu politik çözüme bağlamış. Aslında çatışan taraflar du bunu istiyor. Ama Hişam'ın politikacılara güveni pek kalmamış. Savaşın bu denli büyümeden çatışmaların önlenebileceğini ifade eden Hişam, "Çözüm yolu diyalogdan geçer. Bir ay boyunca hava operasyonlarına maruz kaldıktan sonra her kesimin diyalog talep ettiği bir noktaya geldik. Ama bir ay önce, Yemen'de alt yapıya zarar verilmeden önce, halk açlığa mahkum edilmeden önce, binlerce kişi yaralanmadan, ölmeden önce bu mümkün olabilirdi" diyor.

@Deutsche Welle Türkçe

Sabine Rossi