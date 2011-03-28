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Dünya

Yemen'de fabrika patladı, 110 kişi öldü

Yemen’de bu kez bir mühimmat fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. 110 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2011 02:00

T24- Haftalardır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Yemen’de bu kez bir mühimmat fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. 110 kişi hayatını kaybetti.

Abyan vilayetinde bulunan fabrikadaki patlamada 110 kişinin öldüğünü açıklandı. Bir görgü tanığı da fabrikadan 70 ceset çıkarıldığını gördüğünü aktardı. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında çevre köylerden gelmiş pek çok kadın ve çocuğun olduğunun bildirdi.

Güvenlik kaynakları, patlamanın dün El Kaide militanları olduğu sanılan silahlı kişilerce yağmalanan fabrikada meydana geldiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, dün yağmalanan fabrikaya sabah saatlerinde bölge sakinlerinin mühimmat bulmak amacıyla girdiğini ifade ediyor. Aynı kaynaklar, bu kişilerin Jaar kentine 10 kilometre uzaklıktaki fabrikadan kasalarca mühimmat götürdüğünü de söylüyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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