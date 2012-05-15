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Dünya

Yemen'de El Kaide operasyonu: 32 ölü

El Kaide militanlarının elindeki Zincibar kentini geri almak için başlatılan operasyonda Yemen ordusunun bu kente doğru ilerleme kaydettiği bildirildi

15 Mayıs 2012 16:08

Yemen'in güneyinde, El Kaide'ye karşı düzenlenen operasyonların dördüncü gününde siviller hedefteydi. Operasyonlarda, 6 sivilin yanısıra, 26 El Kaide militanı öldürüldü.

Yemen'in güneyindenki Caar bölgesinde, El Kaide tarafından kullanılan bir eve yönelik hava taarruzu sırasında sivillerin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.

 

Kimin saldırdığı belli değil

 

Hava saldırısında 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırının Yemen uçakları mı, yoksa Amerikan insansız hava araçları tarafından mı düzenlendiği netlik kazanmadı.

Ülkede Abdurrabu Mansur Hadi'nin göreve başlamasının ardından insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hava saldırıları arttı. ABD Yemen’de El kaide militanlarına karşı savaşan askerleri de eğitmek için ülkeye özel eğitim birlikleri göndermişti.

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