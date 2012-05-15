Yemen'de El Kaide operasyonu: 32 ölü

Yemen'in güneyinde, El Kaide'ye karşı düzenlenen operasyonların dördüncü gününde siviller hedefteydi. Operasyonlarda, 6 sivilin yanısıra, 26 El Kaide militanı öldürüldü.

Yemen'in güneyindenki Caar bölgesinde, El Kaide tarafından kullanılan bir eve yönelik hava taarruzu sırasında sivillerin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.

Kimin saldırdığı belli değil

Hava saldırısında 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırının Yemen uçakları mı, yoksa Amerikan insansız hava araçları tarafından mı düzenlendiği netlik kazanmadı.

Ülkede Abdurrabu Mansur Hadi'nin göreve başlamasının ardından insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hava saldırıları arttı. ABD Yemen’de El kaide militanlarına karşı savaşan askerleri de eğitmek için ülkeye özel eğitim birlikleri göndermişti.