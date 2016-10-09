Yemen'de cenaze törenine hava saldırısı: En az 82 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da bir cenaze törenine düzenlenen saldırıda en az 82 kişi öldü, 500'den fazla kişi de yaralandı.

Husilerin denetimindeki hükümet, taziyelerin kabul edildiği binanın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen koalisyon, iddiayı reddetti.

Yemen'de 2014'te başlayan savaşta binlerce kişi öldü.

Saldırıda, Husilerin atadığı İçişleri Bakanı Celal El Ravişan'ın babasının cenaze töreni hedef alındı. Ravişan, isyancıların ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in müttefiki.

Saldırıdan kurtulan Murad Tevfik adlı bir kişi, AP'ye her yerin kan gölüne döndüğünü söyledi.

Sosyal medyada saldırı sonrasında, kömürleşmiş cesetlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) saldırı için 300 ceset torbası hazırladığını açıkladı.

ICRC'den Rima Kemal BBC'ye, yüzlerce kişinin bulunduğu binanın "birkaç kez" isabet aldığını söyledi.

Kemal, binanın yerle bir olduğunu belirtti.

Saldırıda, bazı isyancı Husi liderleri ve güvenlik yetkililerinin de öldüğü haber veriliyor.

BBC muhabirleri, bu kişilerin varlığının cenaze törenine neden saldırı düzenlendiğini açıkladığına dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan'ın desteklediği Abdurrahman Mansur Hadi hükümeti, Husi aşireti ve Salih'e bağlı güçlere karşı savaşıyor.