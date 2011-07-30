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Dünya

Yemen'de çatışma çıktı: 21 kişi öldü

Zinjibar yakınlarında dün gece Yemen ordusu ile militanlar arasında çıkan çatışmada, biri albay olmak üzere 6 Yemen askeri ile 7 militan öldü.

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yemen'de çıkan çatışmalarda 21 kişi öldü.


Aşiret yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ülkenin güneyinde Zinjibar yakınlarında dün gece Yemen ordusu ile militanlar arasında çıkan çatışmada, biri albay olmak üzere 6 Yemen askeri ile 7 militan öldü.


Ayrıca, ordunun topçu ateşi sırasında yanlışlıkla 8 hükümet yanlısı aşiret üyesi hayatını kaybetti.


Yerel yetkili, Zinjibar'ın da yer aldığı Abyan bölgesinde militanların birçok yeri kontrol ettiğini, söz konusu bölgenin doğusunda, denizden günde 3 milyon varil petrolün taşındığı uluslararası petrol taşımacılık hattının geçtiğini ifade etti.

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