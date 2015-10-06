Yemen'de başbakanın kaldığı otele roketli saldırı



Yemen Başbakanı Halid Bahah ve kabinesinin bulunduğu El Kasr oteline düzenlenen saldırıda roketlerin binanın girişine isabet ettiği belirtildi. Saldırının ardından bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevkedildi. Başbakan Halid Bahah ve diğer hükümet yetkililerinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Yemen hükümet güçleri Aden'i Suudilerin liderliğindeki Arap koalisyonunun desteğiyle temmuz ayında Şii Husi milislerinin elinden almıştı. Başkent Sana halen Husilerin kontrolü altında olduğundan Aden geçici başkent ilan edilmişti. 6 aydır Suudi Arabistan'da sürgünde bulunan hükümet Aden'e geri dönmüştü.

Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar 2 bin 355 sivil hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi yaralandı. Çatışmalardan ötürü evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 1,4 milyonu buluyor.