Yemen'de ateşkese saatler kala çatışmalar sürüyor

Yemen'de askeri kaynaklar başkent Sana ve Suudi Arabistan sınırı yakınlarında şiddetli çatışmaların olduğu bilgisini verdi. Merkezi hükümet ile isyancı Husiler arasında kalıcı çözüm bulunmasını hedefleyen ateşkese saatler kala çıkan çatışmalarda en az beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi İsmail Ould Şeyh Ahmed, pazar günü, taraflar arasında perşembe günü başlayacak ve üç gün sürecek bir ateşkes üzerinde ulaşıldığını duyurmuştu. 72 saatlik ateşkese uyulması durumunda sürenin uzatılması hedefleniyordu. Hedef, 6 bin 900'ün üzerinde kişinin öldüğü, 30 bin kişinin yaralandığı ve 3 milyon insanın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı iç savaşa kalıcı bir çözüm bulmak.

Arap Yarımadası'ndaki en yoksul ülkelerden olan Yemen'de 2014 yılından bu yana Sünni Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur El Hadi'ye bağlı hükümet birlikleri, İran tarafından desteklenen ve eski Devlet Başkanı Ali Abdallah Salih'e bağlı olan Şii Husi milislerle çatışıyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının mart ayından bu yana ülkede Husi hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Ağustos ayında başarısızlıkla sonuçlanan barış görüşmelerinin ardından ABD ve İngiltere'nin taraflar üzerindeki baskısı nedeniyle bu kez sonuç alınabileceği belirtiliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'deki bir cenaze törenini vurması sonucu en az 140 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından ABD, Suudi Arabistan'a sert tepki göstermişti.

Ateşkese uyulması durumunda, barış görüşmelerinin başlatılması planlanıyor. Devlet Başkanı Hadi, ateşkesi kontrol edecek bağımsız gözlemcilerin devreye girmesini, Husilerin ülkenin üçüncü büyük kenti olan Tais'den çıkmasını, insani yardımların engellenmemesini talep ediyor. Husilerin barış görüşmelerine yanaştıkları ancak ön şartları kabul etmedikleri belirtiliyor.

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DW/AFP/GA/BS