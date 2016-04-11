Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi



İç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de uzun zamandır beklenen ateşkese münferit çatışmalar dışında riayet edildiği bildirildi. Gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesin öncelikle Yemen'in Tais kentinde ihlal edildiği ve kent sakinlerinin ifadelerine göre asi Husilerin kente ateş açtıkları haber verildi.

Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyonun da Tais ve Lahç vilayetlerine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Husilerin kontrolündeki başkent Sanaa'nın ise geceyi sakin geçirdiği öğrenildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi İsmail Ould Şeyh Ahmed taraflardan, Yemen'i barışa kavuşturmasının umulduğu ateşkes anlaşmasına uymalarını talep etti. Şeyh Ahmed karşılıklı öldürmelerin sona ermesi ve bütün tarafların taviz vermeye hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Tarafların uymayı taahhüt ettikleri ateşkesin kalıcı olması halinde, Kuveyt'teki Yemen barış görüşmelerinin öngörüldüğü gibi 18 Nisan'da başlayabileceği duyuruldu.

Husiler, Devlet Başkanı'na karşı savaşıyor

Yemen'in kuzey ve batısını ele geçiren Şii Husiler, Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansur Hadi ve müttefiklerine karşı savaşıyor.

Askeri koalisyon bir yıldır asilerin mevzilerini bombalıyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre geçen yıl Yemen'de 3 bini sivil olmak üzere 9 bin kişi öldürüldü. Daha önce ilan edilen ateşkesler uzun sürmemişti.

Uluslararası yardım kuruluşları, barış görüşmelerinin başarısızlığa uğratılmaması uyarısında bulunuyor. 16 yardım kuruluşunun ortak bildirisinde ateşkesin bozulmasının Yemen'i büyük bir felakete sürükleyeceği belirtildi. Yemen nüfusunun yüzde 82'sine tekabül eden 21 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor.