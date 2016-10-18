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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de ateşkes ilan edildi

Yemen merkezi hükümetiyle isyancı Husiler arasındaki iç savaşı sona erdirme imkanlarını araştırmak üzere yeniden ateşkes ilan edildi.

18 Ekim 2016 14:10

İç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de 72 saatlik ateşkes kararlaştırıldı. Birleşmiş Milletlerin Yemen özel temsilcisi İsmail Ould Şeyh Ahmed ateşkesin çarşamba gece yarısı yürürlüğe gireceğini ve bütün tarafların ateşkese uyacağını açıkladığını söyledi. Yemen temsilcisi 72 saatlik ateşkesin uzatılmasının mümkün olduğunu da belirtti.

Yemen'de ABD ve Körfez ülkelerinin desteklediği Sünni hükümetle savaşan Şii Husiler ülkenin kuzey bölgeleriyle başkent Sanaa'yı kontrol ediyor. Suudi Arabistan komutasındaki koalisyon Husi'lere hava saldırıları düzenliyor.

2015 yılının mart ayında patlak veren iç savaşta şimdiye kadar 4 bin kişi öldü. Sanaa'daki bir cenaze törenine yapılan ve 140 kişinin ölümüne sebebiyet veren hava saldırısının sorumluluğunu askeri koalisyon üstlenmiş ve hataya Yemen'deki müttefiklerden yapılan yanlış ihbarın yol açtığı öne sürülmüştü. Saldırıdan hemen sonra ABD ve Birleşmiş Milletler taraflara derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaşı sona erdirmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulmuş, nisan ayında kararlaştırılan ateşkes barış görüşmelerinin başarısızlıkla sona ermesiyle bozulmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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