Yemen'de ateşkes bitti, Suudi Arabistan saldırılara yeniden başladı

Suudi Arabistan salı günü başlayan ateşkesin bitmesinin hemen ardından Yemen'e yaptığı hava saldırılarını tekrar başlattı.

Hava saldırılarının Aden'i hedef aldığı, hava alanı ve iki kilit noktanın vurulduğu söylenirken, Birleşmiş Miletler elçisi İsmail Ould Şeyh Ahmed, ateşkesin kalıcılaşmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Husilere karşı Yemen'de hava saldırılarını düzenleyen koalisyonun liderliğini yapan Suudi Arabistan, ülkede kıtlık tehlikesi olması üzerine 5 günlük ateşkes yapmak zorunda kalmıştı. İnsani yardım grupları 5 günün ülkeye gerekli erzakın ulaşmasının yeterli olmadığını söylerken, ülkedeki 25 milyon insanın zor durumda olduğu söyleniyor.