Yemen’de askeri üsse intihar saldırısı

Saleh Maglam / Aden, 14 Kasım (DHA) - Yemen’in Aden şehrinin, “Güvenlik Kemeri” olarak adlandırılan, al-Mansoura bölgesinde, bombalı bir araçla gerçekleştirilen saldırıda en az altı kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İki intihar saldırganının gerçekleştirdiği saldırıda aralarında sivillerin de olduğu onlarca kişi yaralandı.

Saldırı, Husilerle savaşan, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun bir kampına gerçekleştirildi.

Görgü tanıklarına göre patlamada bir bina yıkıldı, pek çok binanınsa camları kırıldı.