Yemen'de 500 bine yakın çocuk yaşam savaşı veriyor

Yemen'de süren kriz, Suriye ve Irak'taki savaşların gölgesinde kaldı. Şu ana dek uluslararası toplum tarafından söz verilen bağışların ancak yüzde 50'si ülkeye ulaşabildi.

Birleşmiş Milletler'in ülkedeki yetkilileri yaşanan durumu, "Yemen'deki yıkım görmezden geliniyor" cümlesiyle özetliyor.

Nisan 2015'te Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun başlattığı hava saldırılarında bugüne dek 7 binden fazla kişi öldü.

Yetersiz beslenme ve eksik tedavi nedeniyle ise bu sayıdan daha fazla çocuğun hayatını kaybettiği sanılıyor.

27 milyon nüfuslu Yemen'de 14 milyon kişi yetersiz besleniyor. Kriz bölgelerindeki 500 bine yakın çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle ciddi risk altında.

BBC ekibi, savaşın yıkımının ve insani krizin en yoğun yaşandığı noktalardaki bu çaresizliği yerinde görüntüledi.

Doktorlar İbrahim Bolgaith'in şanslı olduğunu açıklıyor. Yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlarla doğan İbrahim 21 gündür yaşam savaşı veriyor. Doktorlar, ona şanslı diyor çünkü, ikiz kardeşi doğum sırasında yaşamını kaybetmişti.

Yemen'deki sağlık merkezlerinin yüzde 50'si hizmet dışı kalmış durumda. Bunların bazıları Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon uçakları tarafından bombalanmıştı. Kalanlar ise yetersiz kaynaklar nedeniyle iş göremez hale geldi.

"Politik durum insanlık dramına galip gelmiş durumda" diyen Birleşmiş Milletler'in ülkedeki temsilcisi Jamie McGoldrick, sonrasında şunları söylüyor:

"İnsanlık artık burada çalışmıyor. Dünya, Yemen'deki yıkıma gözünü kapatmış durumda. İçinde bulunduğumuz kaynak yetersizliği halini tanımlayacak kelime bulamıyorum."

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de yönetimi ele geçirmeye çalışan Şii Husi hareketini hedef alıyor.

Yemen'de Eylül 2014'te başlayan ayaklanmada 10 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 3,3 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.