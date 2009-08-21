Yemen'de 35 bin kişi evlerinden sürüldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'in kuzeyinde Şii militanlarla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalar nedeniyle 35 bin kişinin evlerinden sürüldüğünü açıkladı.



BMMYK sözcüsü Andrey Maheciç, on binlerce kişinin son iki hafta içinde, kuzeydeki Saada civarında süren çatışmalardan kaçtıklarını belirtti.



Maheciç, evlerinden kaçanların Saada'da kurulan El Talh mülteci kampına ulaşmaya çalıştıklarını, BMMYK'nin kampa ulaşan bazı kişilerle görüşebildiğini söyledi.



Yemen, bu ayın başında ülkenin kuzeyindeki isyancılara yönelik hava desteğinde geniş bir operasyon başlatmıştı.